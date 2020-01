L'Unione Europea costa mille euro a famiglia: quanto salirà il contributo italiano a Bruxelles, benefici zero (Di martedì 7 gennaio 2020) Indietro non si torna, dicono. Però correre verso un muro è da cretini, no? La Ragioneria generale dello Stato, quindi non l'euroscettico Claudio Borghi, ha messo nero su bianco che nel 2020 la "partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito Ue" vale 20,5 miliardi per l'Italia. Cifra l Leggi la notizia su liberoquotidiano

LaStampa : La politica estera dell’Unione europea non esiste e mai s’è vista. - AndreaOrlandosp : Il raid voluto dal presidente Trump fa crescere in modo esponenziale il rischio di un conflitto su larga scala. L’I… - _Carabinieri_ : Protezione di flora e fauna selvatiche: con la pubblicazione del Reg. UE 2117/2019 sono entrate in vigore in tutta… -