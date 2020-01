L’Unesco contro Trump: “Colpire siti culturali in Iran è un crimine di guerra” (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo la minaccia di Donald Trump di colpire siti culturali in Iran, sono arrivate le rimostranze dell'Unesco secondo cui bombardare un monumento protetto equivarrebbe a un "crimine di guerra", secondo la convenzione firmata nel 1954 da 175 paesi in tutto il mondo. Immediata la smentita del Pentagono: "Gli USA rispetteranno le leggi dei conflitti armati". Ecco i 24 siti in Iran tutelati dall'Unesco. Leggi la notizia su fanpage

