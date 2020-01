Luigi Maria Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso a Torre del Greco il 29 dicembre (Di martedì 7 gennaio 2020) Luigi Maria Favoloso, molto conosciuto per essere l’ex fidanzato di Nina Moric e ex concorrente della casa del Grande Fratello, risulta scomparso da più di 10 giorni. Del giovane non si hanno notizia dallo scorso 29 dicembre, dove è scomparso da Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dalla casa dei suoi genitori A sporgere denuncia sulla scomparsa dell’uomo, 32 anni, è la madre: la donna ha riferito che Luigi Favoloso si è presentato a casa dei propri genitori il 29 dicembre sostenendo di dover partire per un viaggio Qualche ora dopo però, la madre non l’ha più trovato in casa. L’auto del ragazzo è rimasta parcheggiata in garage e tutti gli effetti personali dell’uomo sono stati rinvenuti nella sua abitazione, con lui solo il cellulare che però risulta staccato. Ora, ... Leggi la notizia su bigodino

cercoiltuovolto : don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo del Giorno – 8 gennaio 2020 - BinItalia : Roma 18 gennaio 2020: Verso il reddito di base e oltre. Casa Internazionale delle Donne Via della Lungara 19 Roma.… - BinItalia : Roma 18 gennaio 2020: Verso il reddito di base e oltre. Casa Internazionale delle Donne Via della Lungara 19 Roma.… -