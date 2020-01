Luigi Favoloso scomparso, la madre contro Nina Moric: «Solo pettegolezzi, se fosse stato come dice lei…» (Di martedì 7 gennaio 2020) Ore di apprensione per Luigi Mario Favoloso: scomparso da Torre Annunziata, suo paese d’origine, dallo scorso 29 dicembre, l’ex fidanzato di Nina Moric non ha più dato notizie di sé. Evento inspiegabile per amici e parenti, allontanamento strategico per la modella croata che su Instagram ha fatto circolare un messaggio affatto gradito alla mamma di Favoloso. La signora Loredana Fiorentino, madre dell’ex concorrente del Grande Fratello, ha sporto regolare denuncia per la scomparsa del figlio, senza nascondere il disappunto per le parole della Moric a Storie Italiane. Luigi Favoloso scomparso, il post di Nina Moric e la replica della mamma Mentre la notizia della scomparsa di Favoloso fa il giro di social e tv, Nina commenta così l’accaduto sui social: “Volevo ricordarvi – ha scritto l’ex di Corona in seguito all’allontanamento di Luigi – che l’amore è rimanere e non sparire ... Leggi la notizia su urbanpost

