Luigi Favoloso scomparso da giorni: ex gieffini preoccupati, Nina Moric gli lancia una frecciatina (Di martedì 7 gennaio 2020) Luigi Favoloso è scomparso da più di dieci giorni, famiglia e amici sono molto preoccupati, Nina Moric lascia invece intendere che lo stia facendo apposta Al centro del gossip nelle ultime ore Luigi Favoloso, ex gieffino del Grande Fratello 15, reality condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. A quanto pare sono giorni che nessuno ha notizie dell’ex gieffino, in molti si sono mostrati preoccupati per la sua assenza. L’ex gieffina Veronica Satti ha postato un appello tramite le sue Instagram Stories, dove ha chiesto aiuto per riuscire a rintracciare Luigi. Queste le parole della Satti: “Luigi Mario Favoloso è scomparso da 10 giorni, io l’ulitma volta he l’ho sentito è stato per augurarci un sereno Natale poi qualche giorno dopo arriva il messaggio della madre mentre ero ancora in America, che mi chiedeva se lo avessi sentito o visto perché scomparso ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

