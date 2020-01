Luigi Favoloso: l’ultima foto prima di scomparire (Di martedì 7 gennaio 2020) Dal 29 dicembre sembra essere scomparso nel nulla Luigi Favoloso. Al momento c’è molta confusione: non si sa se quello di Favoloso sia da considerarsi un allontanamento volontario, intanto la famiglia pare abbia fatto denuncia alle autorità. Intanto la sua ex fidanzata Nina Moric, su Instagram, ipotizza che quello di Favoloso sia un allontanamento volontario e che Favoloso voglia solo farsi pubblicità. Nel pomeriggio di oggi Barbara d’Urso ha pubblicato una foto dell’ex della Moric. La foto di Favoloso Durante la puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, la conduttrice ha fatto vedere una foto scattata da un testimone che mostrerebbe Luigi Favoloso su un treno per Milano lo scorso 29 dicembre. “Quella giacca di pailettes argento è la sua. Era giù in questo periodo per la storia con Nina. Voglio che torni a casa“, ha confermato la madre di Favoloso al programma. Il testimone ha ... Leggi la notizia su thesocialpost

trash_italiano : È scomparso Luigi Favoloso - infoitcultura : Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric è scomparso nel nulla da dieci giorni! Si teme il peggio - infoitcultura : Torre del Greco, scomparso Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric: ricerche con il gps del cellulare -