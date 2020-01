Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, scomparso dal 29 dicembre. La showgirl croata: “Amore è rimanere” (Di martedì 7 gennaio 2020) Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso dallo scorso 29 dicembre. Preoccupazione per Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. Il ragazzo, ex concorrente del “Grande Fratello”, è scomparso dallo scorso 29 dicembre. Il 32enne ha fatto perdere le sue tracce da Torre del Greco, città di cui è originario. La madre Loredana … L'articolo Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, scomparso dal 29 dicembre. La showgirl croata: “Amore è rimanere” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

