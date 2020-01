Luigi Favoloso, arrivano segnalazioni in diretta a Pomeriggio 5: ecco dov’è [FOTO] (Di martedì 7 gennaio 2020) Luigi Favoloso scomparso, i primi avvistamenti dopo la denuncia della mamma: news da Pomeriggio 5 Che fine ha fatto Luigi Favoloso? Dopo la denuncia pubblica della madre, che ha segnalato la scomparsa dell’ex gieffino da ormai dieci giorni, sono arrivate le prime news su Favoloso. La vicenda sta tenendo banco in queste ore su tutte le reti televisive, anche perché è scomparsa una persona piuttosto nota al pubblico. Luigi ha partecipato al Grande Fratello 2018 ed è anche il fidanzato di Nina Moric, che in queste ore si è espressa sui social in merito alla scomparsa. Secondo la Moric, Luigi ha fatto perdere le sue tracce solo per far allarmare le persone che tengono a lui, riferendosi probabilmente a sé stessa. I due infatti pare avessero litigato in modo più pesante del solito prima delle vacanze natalizie, così Favoloso è tornato a casa in Campania per trascorrere le feste. ... Leggi la notizia su howtodofor

