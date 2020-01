Luciano Violante a Pietro Senaldi: "Bonafede non può far pagare agli italiani la sua battaglia personale" (Di martedì 7 gennaio 2020) Presidente, lei è stato giudice e parlamentare, andiamo subito al punto della questione: è vero che la magistratura oggi è diventata troppo potente e conta più dei politici? «Così sembra, per due ragioni. Nelle democrazie il sovrano è colui che dirime i conflitti e oggi, se pensa all'Ilva, ad Autost Leggi la notizia su liberoquotidiano

resio : @adiafora_ Non scordiamo le oscene responsabilità di Luciano Violante su questa storia dei “ragazzi di Salò”... qua… - keeponbranding : RT @Leonardo_IT: Stakeholder, mondo della ricerca, istituzioni, aziende si sono incontrate a @Montecitorio per un dibattito sul codice etic… - cedrone960 : I read Colpire per primi by Luciano Violante -