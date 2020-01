Lotteria Italia: tutti i fortunati. A Torino il premio da 5 milioni (Di martedì 7 gennaio 2020) È stato venduto a Torino il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: O 005538 Il secondo premio della Lotteria Italia da 2.500.000 euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars, in provincia di Udine. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto N 121940 venduto a Roma Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca Il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500mila euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba, in provincia di Como Ecco le serie e i numeri dei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno. C497235 ROMA L064678 CASTELLARANO (RE) E237293 ROMA E235721 ROMA N221621 MOLFETTA (BA) F409216 SALERNO (SA) D133481 PAVIA (PV) E346697 Torino DI SANGRO (CH) P431020 PALO DEL COLLE (BA) P412570 LAVIS (TN) M059274 RICCIONE ... Leggi la notizia su vanityfair

