Lotteria Italia, strano e fortunato caso a Ferno: in paese tre biglietti vincenti, quasi consecutivi (Di martedì 7 gennaio 2020) Ferno, piccolo paese in provincia di Varese, è stato baciato dalla "dea fortuna". Ben tre dei biglietti vincenti della Lotteria Italia sono stati infatti venduti nel paese in cui si trova l'aeroporto di Malpensa. C'è però una strana coincidenza che sta alimentando anche qualche sospetto: i tagliandi vincenti hanno infatti un numero di matrice quasi consecutivo. Leggi la notizia su milano.fanpage

