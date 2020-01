Lotteria Italia, primo premio da 5 milioni a Torino (Di martedì 7 gennaio 2020) Il primo premio della Lotteria Italia del valore di 5 milioni di euro, e' andato a Torino, dov'e' stato venduto il biglietto serie O numero 005538. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (Uine). Il terzo premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma. Venduto a Lucca il quarto premio da un milione di euro al tagliando C 127922. Il quinto premio da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba (Como). Anche quest'anno l'estrazione dei premi di prima categoria e' stata fatta in diretta durante il programma "I Soliti Ignoti - il ritorno", condotto da Amadeus.Per Torino, come riportano le agenzie specializzate Agimeg e Agipronews, si tratta della prima vincita da 5 milioni di euro nella storia della Lotteria Italia, anche se in passato il capoluogo piemontese aveva comunque gia' "centrato" ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Raiofficialnews : In diretta dal Teatro delle Vittorie, #SolitiIgnoti – Speciale Lotteria Italia: l’annuncio dei big di #Sanremo2020.… - MediasetTgcom24 : Lotteria Italia, dal 2002 dimenticati premi per oltre 29 milioni di euro #LotteriaItalia - SkyTG24 : Lotteria Italia, ecco i cinque biglietti estratti -