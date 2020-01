Lotteria Italia, la fortuna bacia il Sannio: biglietto vincente venduto a Montesarchio (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiAssegnati i cinque super-premi della Lotteria Italia, estratti nel corso della puntata speciale de I Soliti Ignoti condotto da Amadeus. La Campania si conosola con i premi minori, quindici in totale. Uno tra questi è un fortunato biglietto venduto a Montesarchio, in provincia di Benevento. Al fortunato acquirente del ticket vanno 20mila euro, premio che potrà riscuotere insieme ad altri 179 vincitori della terza categoria. C 434354 PARMA PR I 216510 ROMA RM B 28354 SORA FR A 71348 PALERMO PA O 242663 FERRARA FE G 459307 PESARO PU D 346370 ROMA RM G 222860 LECCE LE A 231379 NAPOLI NA E 67080 NAPOLI NA N 255148 ROMA RM B 373045 MILANO MI D 146753 ROVERETO TN P 333105 PISTOIA PT E 448622 VARESE VA M 373490 ROMA RM B 453184 ROMA RM G 368620 AZEGLIO TO D 324628 ROMA RM A 128814 GARAGUSO MT O 293724 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN L 272933 ... Leggi la notizia su anteprima24

Lotteria Italia - a Torino il biglietto vincente da 5 milioni di euro : Festa grande a Torino con la Lotteria Italia . Il biglietto , serie O numero 005538, che vale il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto proprio nel capoluogo piemontese. Ed è già scattata la caccia al vincitore.Il secondo premio, quello da 2,5 milioni , è andato invece a un biglietto venduto a Gonars, paesino da quattromila anime in provincia di Udine. Sul gradino più basso del podio, con una ...

Lotteria Italia. Primo premio a Torino : ecco la lista dei tagliandi vincenti : Si festeggia a Torino , la città che si porta a casa il Primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia.

Lotteria Italia : tutti i biglietti vincenti di terza categoria : Nella serata di lunedì 6 gennaio, come di consueto, si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia . L’agenzia delle dogane e dei Monopoli ha quindi trasmesso l’elenco dei biglietti vincitori dei premi di terza categoria : si tratta di 180 tagliandi da 20 mila euro. Lotteria Italia : i premi di terza categoria La giornata della Befana, segna da anni l’appuntamento con l’estrazione dei biglietti ...

Lotteria Italia - la Campania si ‘accontenta’ : quindici i premi di consolazione : Tempo di lettura: 5 minutiAssegnati i cinque super- premi della Lotteria Italia , estratti nel corso della puntata speciale de I Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Il biglietto del primo premi o da 5 milioni di euro è stato venduto a Torino (serie e numero O 005538), mentre il tagliando del secondo premi o extra-large (2,5 milioni di euro) è stato acquistato a Gonars (Udine) con serie e ...

Lotteria Italia 2020 - ecco i biglietti vincenti : in Campania vinti 580mila euro : Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 . L?Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima...

Lotteria Italia : tutti i fortunati. A Torino il premio da 5 milioni : È stato venduto a Torino il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia . La serie e il numero del tagliando sono: O 005538 Il secondo premio della Lotteria Italia da 2.500.000 euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars, in provincia di Udine. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto N 121940 venduto a Roma Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca Il ...

Lotteria Italia : Torino vince il primo premio - le altre città fortunate : E’ festa grande a Torino ..Venduto in città il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia di quest’anno. Il biglietto: serie O numero 005538. Secondo premio a Gonars (Ud), terzo a Roma. Torino si sveglia con un milionario in più. Per la prima volta nella storia della Lotteria Italia , la città della mole […] L'articolo Lotteria Italia : Torino vince il primo premio , le altre città fortunate proviene da ...

Lotteria Italia 2020 : tutti i biglietti vincenti di seconda categoria | Elenco completo : Lotteria Italia 2020 biglietti vincenti seconda categoria | Elenco completo Lotteria Italia 2020 biglietti vincenti seconda categoria – Ieri, lunedì 6 gennaio 2019, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 . Tantissimi premi: dai top 5 da milioni di euro, a quelli di “consolazione” da 50 mila e 25 mila euro. Quali sono i biglietti vincenti ? Di seguito le serie, i numeri e la località della vendita dei ...

Lotteria Italia 2020 : tutti i biglietti vincenti di terza categoria | Elenco completo : Lotteria Italia 2020 biglietti vincenti terza categoria | Elenco completo Lotteria Italia 2020 biglietti vincenti terza categoria – Nella serata di ieri, 6 gennaio 2019, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 . Moltissimi i biglietti vincenti : si va dai premi top (5) da milioni di euro a quelli “minori” da 50 mila (seconda fascia) e 25 mila ( terza fascia). Ma quali sono i biglietti vincenti ? Di ...

Lotteria Italia - a Torino 5 milioni di euro. Tutti i biglietti di prima e seconda categoria. La fortuna non bacia la Liguria : In totale, nel 2019, sono stati venduti 6,7 milioni di tagliandi, 300 mila in meno dello scorso anno

Lotteria Italia - primo premio da 5 milioni a Torino : Il primo premio della Lotteria Italia del valore di 5 milioni di euro, e' andato a Torino , dov'e' stato venduto il biglietto serie O numero 005538. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (Uine). Il terzo premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 121940 venduto a Roma. Venduto a Lucca il quarto premio da un milione di euro al tagliando C 127922. Il quinto premio da 500.000 ...

Lotteria Italia : in 17 anni dimenticati premi per oltre 29 milioni : Dal 2002 al 2018 una serie di premi vinti alla Lotteria Italia per un totale di 29 milioni di euro sono stati dimenticati e mai riscossi. Uno di questi, nell’edizione 2008/2009 era il primo della categoria principale, vale a dire quella con gli importi maggiori. Il premi o di 5 milioni di euro venne rimesso in gioco l’anno successivo. Lotteria Italia : premi dimenticati Nell’edizione 2018 gli Italia ni hanno dimenticato di ...

Lotteria Italia : biglietti vincenti a Paderno Dugnano - Varedo - Seveso e Sesto : biglietti vincenti della Lotteria Italia anche a Paderno Dugnano , Varedo , Muggiò, Seveso , Sesto San Giovanni. La Dea bendata bacia i comuni del Nord Milano e della bassa Brianza dove sono stati vinti alcuni premi della terza categoria da 20mila euro ciascuno. A Paderno Dugnano è stato venduto il biglietto vincente F 305210, a Varedo il biglietto F 297635,a Muggiò la matrice L 272933, a Sesto San Giovanni il biglietto O 063010. Ora è caccia ...

Lotteria Italia 2020 - i biglietti vincenti di terza categoria da 20mila euro : L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha trasmesso tutti i biglietti vincenti dei premi di terza categoria della Lotteria Italia 2020 ordinati per serie, numero e luogo di vendita. Sono 180 i premi da 20mila euro . Ecco l'elenco con i biglietti vincenti estratti e i premi abbinati per la terza categoria .Continua a leggere

Ascolti TV Social Auditel 6 gennaio 2020 : I Soliti Ignoti comanda “l’Epifania social” con Sanremo 2020 e la Lotteria Italia : Social Auditel 6 gennaio 2020: I Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia sfiora i 20.000 Tweet in prima serata anche con Sanremo 2020, Lino Guanciale tra le prime 5 tendenze su TwitterSoliti Ignoti il ritorno speciale Lotteria Italia comanda l’Epifania Social del 6 gennaio 2020. L’hashtag ufficiale #ISolitiIgnoti è primo trend Italiano con +18.000 Tweet insieme all’hashtag associato #Sanremo2020 che raggiunge +13.200 Tweet e ...

Agenzia_Ansa : #LotteriaItalia, 5 milioni a Torino. Secondo premio a Gonars (Udine), il terzo venduto a Roma, il quarto a Lucca e… - Corriere : Lotteria Italia 2020, ecco i biglietti vincenti: premi da 20 mila euro da 5 milioni - Raiofficialnews : In diretta dal Teatro delle Vittorie, #SolitiIgnoti – Speciale Lotteria Italia: l’annuncio dei big di #Sanremo2020.… -