Lotteria Italia: in 17 anni dimenticati premi per oltre 29 milioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Dal 2002 al 2018 una serie di premi vinti alla Lotteria Italia per un totale di 29 milioni di euro sono stati dimenticati e mai riscossi. Uno di questi, nell’edizione 2008/2009 era il primo della categoria principale, vale a dire quella con gli importi maggiori. Il premio di 5 milioni di euro venne rimesso in gioco l’anno successivo. Lotteria Italia: premi dimenticati Nell’edizione 2018 gli Italiani hanno dimenticato di riscuotere 37 premi che, sommati tra loro, valevano una cifra superiore ad un milione di euro. Si tratta di 6 premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e di 31 di terza categoria ognuno da 25mila euro. Nella medesima annata vennero reclamati tutti e cinque i premi di prima categoria, come accadde anche nel 2017. I dati relativi alla Lotteria Italia 2019 saranno noti quando scadranno tutti i termini per la riscossione. Non sempre però i premi di ... Leggi la notizia su notizie

