Lotteria Italia, i biglietti vincenti da 20mila euro a Paderno e Varedo (Di martedì 7 gennaio 2020) biglietti vincenti della Lotteria Italia anche a Paderno Dugnano e Varedo. Qui sono stati vinti due dei 180 premi della terza categoria da 20mila euro ciascuno. La Dea Bendata ha baciato anche un fortunato di Muggiò e Sesto San Giovanni. Clicca qui per le matrici dei biglietti vincenti della terza categoria: premi da 20mila euro La Brianza è stata doppiamente fortunata anche per il quinto premio della prima categoria. Il fortunato biglietto che vale mezzo milione di euro è stato venduto in una tabaccheria di Erba (Como). Clicca qui per le matrici dei biglietti vincenti della prima categoria I biglietti sono stati estratti nella tarda serata dell’Epifania. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

Agenzia_Ansa : #LotteriaItalia, 5 milioni a Torino. Secondo premio a Gonars (Udine), il terzo venduto a Roma, il quarto a Lucca e… - Corriere : Lotteria Italia 2020, ecco i biglietti vincenti: premi da 20 mila euro da 5 milioni - Raiofficialnews : In diretta dal Teatro delle Vittorie, #SolitiIgnoti – Speciale Lotteria Italia: l’annuncio dei big di #Sanremo2020.… -