Lotteria Italia 2020, il tabaccaio di Torino che ha venduto il biglietto da 5 milioni di euro: “È stato uno dei primi che abbiamo staccato” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Siamo una tabaccheria fortunata, almeno così dicono. Sarà che manca l’amore“. Scherza così Federico, il figlio del titolare della Tabaccheria di Torino dove è stato venduto il biglietto della Lotteria Italia numero 005538 che si è aggiudicato il primo premio da 5 milioni di euro. “Lo abbiamo scoperto mezzora fa. Dev’essere uno dei primi biglietti che ho venduto. Prima mi è arrivata la serie Q poi la serie O. Magari chi ha vinto chiamerà anche solo per un saluto o un ringraziamento – aggiunge – Mi farebbe piacere. Ovviamente manterremmo il massimo riserbo: niente nomi“. Nelle scorse settimane, sempre nella tabaccheria di via San Donato all’angolo con via Galvani, c’erano già state altre “vincite importanti”. Negli ultimi venti anni, la città della Mole non era mai riuscita a fare il colpo grosso con la Lotteria Italia, ma nelle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

