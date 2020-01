Lotteria Italia 2020: ecco i biglietti vincenti (Di martedì 7 gennaio 2020) Tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 sono stati estratti ieri sera dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ad annunciarli in diretta TV sul canale Rai 1, è stato il famoso conduttore Amadeus. Il primo premio di 5 milioni di euro è stato venduto a Torino. In seguito, sono stati estratti il secondo premio, 2,5 milioni di euro, il terzo premio, 1,5 milioni di euro, il quarto premio, un milione di euro e il quinto premio, 500.000 euro. Sono stati poi estratti altri 20 numeri che hanno vinto 100 mila euro e altri 180 numeri, che hanno vinto 20 mila euro. ecco di seguito, tutti i biglietti vincenti: PRIMO PREMIO: biglietto numero O 005538 venduto a Torino. Vincita 5 milioni di euro. SECONDO PREMIO: biglietto numero P 463112 venduto a Gonars, in provincia di Udine. Vincita 2,5 ... Leggi la notizia su bigodino

