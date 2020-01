Lotteria Italia 2020: biglietti vincenti e importo premi. Ecco i codici (Di martedì 7 gennaio 2020) Lotteria Italia 2020: biglietti vincenti e importo premi. Ecco i codici Lotteria Italia 2020, ieri sera, 6 gennaio, c’è stata l’estrazione dei biglietti vincenti. Il primo premio, quello da 5 milioni di euro, è associato a un biglietto venduto a Torino, mentre il secondo premio (da 2,5 milioni di euro) appartiene a un biglietto venduto a Gonars, in provincia di Udine. Sul gradino più basso del podio, per una vincita di 1,5 milioni di euro, troviamo un biglietto venduto a Roma, mentre il quarto ticket vincente è stato venduto a Erba, in provincia di Como (premio da 1 milione di euro). Infine, l’ultimo ticket della prima cinquina è stato venduto a Lucca (vinti 500 mila euro). Lotteria Italia 2020: biglietti venduti e premi in palio Ma i premi non sono solo quelli che vanno da 5 milioni a 500 mila euro: in tarda serata l’Agenzia delle Dogane ha infatti comunicato i biglietti ... Leggi la notizia su termometropolitico

