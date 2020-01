Lotteria Italia 2020, a Erba il biglietto vincente da 500mila euro: tutti i premi vinti in Lombardia (Di martedì 7 gennaio 2020) È stato venduto a Erba il biglietto vincente da 500mila euro della Lotteria Italia 2020: si tratta del quinto dei cinque biglietti di prima categoria. L'estrazione, avvenuta come da tradizione il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ha visto l'estrazione anche di un biglietto vincente di seconda categoria e di ben 29 di terza categoria, tutti venduti in Lombardia. Leggi la notizia su milano.fanpage

Raiofficialnews : In diretta dal Teatro delle Vittorie, #SolitiIgnoti – Speciale Lotteria Italia: l’annuncio dei big di #Sanremo2020.… - Agenzia_Ansa : #LotteriaItalia, 5 milioni a Torino. Secondo premio a Gonars (Udine), il terzo venduto a Roma, il quarto a Lucca e… - Corriere : Lotteria Italia 2020, ecco i biglietti vincenti: premi da 20 mila euro da 5 milioni -