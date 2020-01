Lotteria Italia 2019: il premio più ricco a Torino, tutti i biglietti da 100mila euro (Di martedì 7 gennaio 2020) La Befana, se così possiamo dire, è arrivata a Torino con il premio più ricco della Lotteria Italia 2019 nella serata del sei gennaio 2020. Il primo premio, da 5 milioni di euro, è associato a un biglietto della Lotteria che è stato venduto a Torino. Per il momento nessuno si è fatto avanti “confessando” la vincita. Il vincitore potrebbe chiaramente essere in tutta Italia, visto che spesso i biglietti della Lotteria si comprano lontano da casa per provare a risvegliare la dea fortuna! Nella puntata speciale de I soliti ignoti in onda ieri, con Amadeus e i suoi ospiti, è stato estratto il biglietto da 5 milioni di euro ma non solo. Estratti anche il secondo premio, che è andato a Udine. Il terzo premio invece è a Roma, la capitale non si smentisce mai e anche quest’anno si piazza sul podio. Il quarto premio in Toscana, un milione di euro si ferma a Lucca. Per il ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

