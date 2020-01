Lombardia, settore ferroviario conferma lo sciopero: Regione costretta a revocare i limiti alla circolazione per alti livelli di smog (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il settore ferroviario conferma lo sciopero e la Regione è così costretta a revocare i limiti alla circolazione dei veicoli inquinanti, nonostante gli alti livelli di smog che da giorni vengono registrati in tutta la Lombardia. Così, mercoledì i pendolari in tutta la Regione dovranno utilizzare i propri mezzi per raggiungere il luogo di lavoro, a causa della decisione del sindacato Orsa di incrociare le braccia. “A causa dello sciopero regionale del settore ferroviario – si legge in una nota del Pirellone – sono revocate per la giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, le misure di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti per tutta la Lombardia”. Potranno dunque circolare i veicoli Diesel fino a Euro 4. L'articolo Lombardia, settore ferroviario conferma lo sciopero: Regione costretta a revocare i limiti alla circolazione per alti livelli di smog ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

