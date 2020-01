Locri, donna accoltellata 14 volte dal fidanzato. È grave (Di martedì 7 gennaio 2020) Una donna di 27 anni di origine cubana è stata accoltellata da Giancarlo Martelli, suo fidanzato, con il quale conviveva da appena 24 ore. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Orrore a Locri (Reggio Calabria), per un ennesimo caso di violenza sulle donne. Giancarlo Martelli, un ragazzo di 18 anni ha inferto … L'articolo Locri, donna accoltellata 14 volte dal fidanzato. È grave proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

raffaellamucci1 : RT @LaStampa: La donna è grave, ma non in pericolo di vita: da chiarire le cause del folle gesto. - OlgaRedBlack : RT @LaStampa: La donna è grave, ma non in pericolo di vita: da chiarire le cause del folle gesto. - LaStampa : La donna è grave, ma non in pericolo di vita: da chiarire le cause del folle gesto. -