Liverpool, sarà Nike il nuovo sponsor per la stagione 2020/2021 (Di martedì 7 gennaio 2020) Liverpool, i Reds cambieranno sponsor a partire dalla prossima stagione: addio a New Balance, c’è Nike Una nuova collaborazione in casa Liverpool. Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale del club la società ha reso noto che dalla stagione 2020/2021 sarà la Nike il main sponsor della squadra. Addio perciò dal prossimo anno a New Balance. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport Nike verserà circa 30 milioni di sterline all’anno ai Reds più bonus il 20% dei ricavi sulle vendite nette dei prodotti su licenza. Questo il comunicato: «Il Liverpool Football Club è lieto di annunciare Nike, la principale azienda mondiale di calzature e abbigliamento, come fornitore ufficiale del kit dalla stagione 2020-21. La partnership pluriennale, che inizia il 1° giugno 2020, vedrà la Nike produrre e fornire abbigliamento da gioco, da allenamento e da viaggio del Liverpool FC. ... Leggi la notizia su calcionews24

