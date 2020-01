Liverpool, Mané vince il Pallone d’Oro africano 2019 (Di martedì 7 gennaio 2020) Che orgoglio, Sadio Mané: l’attaccante del Liverpool viene premiato con il Pallone d’oro africano. E’ il primo senegalese dopo 17 anni Dopo la Champions League e il Mondiale per Club con il Liverpool, Sadio Mané si toglie una grandissima soddisfazione. L’attaccante dei Reds è stato premiato con il Pallone d’Oro africano 2019. L’ala ha battuto la concorrenza del compagno di squadra Mohamed Salah, accontentatosi del secondo posto, e di Riyad Mahrez. Mané è il primo senegalese a vincere il trofeo individuale da ben 17 anni. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

