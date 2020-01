LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 gennaio: orari e programma Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, martedì 7 gennaio 2020. Sarà un’altra giornata ricca di Sport: spicca naturalmente l’ATP Cup di tennis, ma saranno protagonisti gli italiani degli altri tornei ATP e WTA. Da seguire anche la Dakar di rally, i preolimpici maschili e femminili di volley, e le Coppe europee di basket. Completano il quadro le Coppe nazionali di calcio in Inghilterra e Francia e la NBA di basket. OA Sport dunque vi offrirà la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, martedì 7 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.15. Buon divertimento! roberto.santangelo@oaSport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - OA_Sport : LIVE Dakar 2020, Terza tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso, tra le moto in testa Brabec - OA_Sport : LIVE Sinner-Ruusuvuori, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale -