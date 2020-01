LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: Vinatzer e compagni pronti per lo slalom speciale, risultati opposti per Brescia e Dinamo Sassari (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 gennaio: orari e programma 22.31 BASKET – La Germani Brescia esordisce bene nelle Top 16 di EuroCup 2019-2020: sconfitto a domicilio il Promitheas Patras, super prestazione di Awudu Abass. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 22.15 BASKET – La Dinamo Sassari si arrende a Oostende nella decima giornata di Champions League 2019-2020, nonostante uno strepitoso Dwayne Evans. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 22.05 VOLLEY – Così i risultati del Preolimpico 2020 femminile ad Apeldoorn: La Germania supera 3-1 la Turchia nel Gruppo A. Nel Gruppo B la Polonia batte 3-1 la Bulgaria e l’Olanda si impone 3-0 sull’Azerbaijan. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 21.40 HOCKEY – Bolzano si impone di misura in casa del Klagenfurt. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 21.01 SCI ALPINO – Azzurri pronti per lo slalom ... Leggi la notizia su oasport

