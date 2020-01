LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: sconfitte per Sinner e Giorgi. Verstappen rinnova con la Red Bull (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 gennaio: orari e programma 12.11 TENNIS – Subito eliminata a Shenzen, nel primo torneo della nuova stagione, la testa di serie numero uno Belinda Bencic. Fuori anche l’azzurra Camila Giorgi. CLICCA QUI PER I RISULTATI COMPLETI. 12.07 FORMULA 1 – UFFICIALE! Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023: altre tre stagioni dunque per il fenomeno olandese. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA. 11.58 PALLANUOTO – Va a sfoltirsi la rosa del Settebello verso gli Europei di Budapest. Sandro Campagna ha convocato sedici uomini per l’ultimo collegiale prima della partenza per l’Ungheria, fuori Bruni ed Alesiani. CLICCA QUI PER LEGGERE LA LISTA DEI CONVOCATI. 11.42 Dakar – Primi arrivi per quanto riguarda le moto. Ad imporsi nella tappa odierna è lo statunitense ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ? Segui la giornata di #calciomercato LIVE ?? Tutte le notizie dalla nostra squadra mercato #SkyCalciomercato… - MarteSportLive : Il #Napoli ha regalato tre gol all'Inter dopo averne regalati altri 6 in questa stagione: errori tecnici o mentali?… -