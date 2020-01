LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: sconfitte per Sinner e Giorgi. I risultati NBA (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 gennaio: orari e programma 08.27 TENNIS – Arriva una brutta battuta d’arresto per Jannik Sinner, impegnato nel secondo turno del Challenger di Bendigo (Australia). L’altoatesino, che godeva di un bye e iniziava la sua avventura australiana dai sedicesimi di finale, è stato sconfitto dal finlandese Emil Ruusuvuori (n.121 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 2 minuti di partita. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.24 TENNIS – Non riesce l’impresa Sportiva alla quale era chiamata Camila Giorgi: l’azzurra è stata battuta dalla statunitense Serena Williams nel primo turno del torneo WTA di Auckland di tennis. L’americana, testa di serie numero uno del seeding si è liberata della marchigiana in un’ora e dieci minuti di gioco con lo score di 6-3 6-2. ... Leggi la notizia su oasport

