LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: sconfitte per Sinner e Giorgi. I risultati di tennis ed NBA

Tutto lo Sport e gli eventi del 7 gennaio: orari e programma 09.32 TENNIS – Si è appena conclusa la sessione diurna della quinta giornata dell'ATP Cup di tennis: in Australia successi per 3-0 della Gran Bretagna sulla Moldova e della Russia sulla Norvegia, e per 2-1 del Canada sulla Germania, ed in questo caso il risultato del doppio è stato decisivo ai fini della contesa. 09.30 Dakar – Benissimo Fernando Alonso: lo spagnolo della Toyota è quarto dopo 125 km, quando sono transitate all'intermedio 23 auto. In testa Al-Attiyah (Toyota), con 2'00" sull'iberico. Carlo Sainz (Mini) è secondo ad 11″, mentre il transalpino Peterhansel (Mini) è terzo a 1'35". 08.27 TENNIS – Arriva una brutta battuta d'arresto per Jannik Sinner, impegnato nel ...

