LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: Italia batte USA 3-0, ma è fuori. Verstappen rinnova con la Red Bull, bene Alonso (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 gennaio: orari e programma 17.15 TENNIS – Il doppio Bolelli/Fognini completa l’opera: l’Italia saluta l’ATP Cup con una vittoria per 3-0 sugli Stati Uniti. Nell’ultimo incontro di giornata decisivo il super tie-break. 16.40 VOLLEY – Grave rischio per Caserta, che potrebbe essere costretta a ritirarsi dalla Serie A1 a stagione in corso. Domani il presidente Nicola Turco potrebbe mettere la squadra nelle mani del Sindaco della città campana. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.20 SCI ALPINO – Altenmarkt è pronta ad ospitare la Coppa del Mondo. L’Italia punta su Sofia Goggia e Federica Brignone. CLICCA QUI PER LE CONVOCATE DELL’Italia 15.50 Dakar – Karginov vince la terza tappa tra i quad, camion a Enrico e SSV a Farres Guell. CLICCA QUI PER LA ... Leggi la notizia su oasport

