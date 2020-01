LIVE Sinner-Ruusuvuori, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ruusuvuori – Il tabellone di Sinner Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra il nostro Jannik Sinner e il finlandese Emil Ruusuvuori, valido per i sedicesimi di finale dell’ATP Challenge di Bendigo (Australia). Torna, dunque, in scena l’azzurrino, reduce da un 2019 fantastico in cui si è fatto conoscere al grande pubblico. Il giovanissimo altoatesino, che ha scaldato il cuore degli appassionati e non del tennis azzurro e internazionale, vuol continuare la sua incredibile scalata, che lo ha proiettato fino al n.78 del mondo. Jannik ha chiuso il 2019 con il botto, come si suol dire, aggiudicandosi il terzo Challenger in carriera ad Ortisei, senza perdere un set. Un’annata iniziata con il con il successo di Bergamo e il ranking che diceva n.546. Una scalata pazzesca certificata da 62 ... Leggi la notizia su oasport

