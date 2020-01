LIVE Sinner-Ruusuvuori 3-6 4-6, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: il finlandese agli ottavi di finale, brutta prova dell’altoatesino (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Finisce qui l’avventura in questo Challenger di Bendigo per Jannik Sinner. Vince Ruusuvuori con il punteggio di 6-3 6-4. Una prestazione decisamente sottotono dell’azzurrino che, solo sul finire dell’incontro, ha fatto vedere alcuni colpi del proprio repertorio. In evidente ritardo di condizione il 18enne nostrano e un segnale negativo in vista degli Australian Open. Il finnico dunque affronterà agli ottavi di finale il vincente della sfida tra l’indiano Gunneswaran e il giapponese Daniel. 40-30 Scappa il dritto a Sinner e match-point per il finlandese. 30-30 Splendida risposta d’incontro con il rovescio di Sinner. 30-15 Ottima prima al centro e accelerazione risolutiva con il dritto di Ruusuvuori. 15-15 ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sinner-Ruusuvuori Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale - #Sinner-R… - OA_Sport : LIVE Sinner-Ruusuvuori, Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale - zazoomblog : LIVE Sinner-Ruusuvuori Challenger Bendigo 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia degli ottavi di finale - #Sinner-R… -