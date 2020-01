LIVE Ostenda-Dinamo Sassari, Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi per mantenere la vetta del girone (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19:50 Dieci minuti circa all’inizio della contesa, DIRETTA dai fischietti dell’albanese Gentian Cici, del bielorusso Andrei Sharapa e del lettone Andris Aunkrogers. 19:45 Il pericolo numero uno per la difesa sarda è il centro jamaicano Shevon Thompson; il classe 1993 è miglior rimbalzista dell’intero torneo con più di 11 rimbalzi a partita ed è il giocatore ad aver messo a referto più doppie doppie in stagione (5 di cui 3 nelle ultime 3 uscite). Si prospetta un duello senza esclusione di colpi sotto le plance contro il croato Miro Bilan, decisivo nel match d’andata, chiuso con 23 punti. 19:40 La compagine belga ha da poco aggiunto al proprio roster l’ex Cholet Olivier Troisfontaines, tiratore d’esperienza che allungherà le rotazioni di coach Dario Gjergja con il compito di dare una mano col proprio tiro da ... Leggi la notizia su oasport

