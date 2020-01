LIVE Ostenda-Dinamo Sassari, Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi in Belgio per il blitz (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Il programma della partita Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Ostenda e Dinamo Sassari, valido per la decima giornata di Champions League. Trasferta in Belgio per la Dinamo Sassari che affronta Ostenda per cercare di mantenere la vetta nel gruppo A. La squadra di coach Gianmarco Pozzecco (prima col record di 9-2) si presenta alla sfida sulle ali dell’entusiasmo; sono otto le vittorie consecutive tra campionato e coppa con l’ultima sconfitta patita proprio in Champions League in casa contro Manresa. L’ultimo successo in ordine cronologico è stato quello di sabato sera a Pistoia (70-78), dove i sardi hanno rincorso nella prima metà di gioco, salvo poi avere la meglio grazie ad un parziale di 46-31 nella ripresa. Contro i toscani, il man of the match è stato indubbiamente il croato Miro Bilan, che ha messo a ... Leggi la notizia su oasport

LIVE Ostenda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE Ostenda