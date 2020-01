LIVE Ostenda-Dinamo Sassari 9-7, Champions League basket 2020 in DIRETTA: buon inizio dei padroni di casa (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12-12 Spissu trova bene Bilan dopo il gioco a due: schiacciata per il croato. 12-10 Mwema risponde con la stessa moneta. 9-10 Evans ruba pall in aiuto e con un’ottima circolazione la palla arriva a un liberissimo Pierre che segna da 3 punti. 6′ al termine del primo quarto. 9-7 1/2 per il centro jamaicano che tira in stagione col 53% dalla linea della carità. Thompson fermato fallosamente da Bilan, liberi in arrivo per lui. 8-7 Pierre sbaglia da sotto ma il più lesto a rimbalzo è Bilan che deposita i due punti. Fallo tecnico fischiato in seguito a Djordjevic con Spissu che realizza il libero. Fallo in attacco di Thompson; è il 4° per la formazione di casa che raggiunge il bonus dopo solo 3′ di gioco. 8-4 Evans attacca in post e col semi gancio destro appoggiato al vetro sigla il -4. 8-2 Angola vola in campo aperto e serve il ... Leggi la notizia su oasport

