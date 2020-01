LIVE Ostenda-Dinamo Sassari 88-82 Champions League basket 2020 in DIRETTA: i sardi cadono in Belgio (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21:59 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport e buon proseguimento di serata. 21.57 Brutto scivolone per Sassari che ha dovuto fare i conti contro la grande serata al tiro dei belgi. La squadra di Gjergja ha tirato col 40% da 3 (12/30), a dispetto del 25% stagionale. I due giocatori più temuti, Thompson e Angola, sono stati tenuti a soli 8 punti complessivi; McIntosh ne ha messi 27 con 4/6 da tre, ben coadiuvato dal veterano Djordjevic e da Mwema (14 a testa). Il career-high di Evans (30 punti) non basta ai sardi che ora potrebbero vedersi agganciare in classifica dal BAXI Manresa e dal Turk Telekom Ankara. Rinuncia a due triple la Dinamo, perde e palla e Ostenda fa morire il tempo. Finisce 88-82 per i padroni di casa. 88-82 Ad un passo dal recupero sul pressing a tutto campo la Dinamo, ma i belgi se la cavano in ... Leggi la notizia su oasport

