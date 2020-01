LIVE Ostenda-Dinamo Sassari 74-68, Champions League basket 2020 in DIRETTA: allungano i belgi a metà ultimo quarto (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 76-71 1/2 e 28 punti per il n°21. Timeout Gjergja. 76-70 McIntosh ancora col reverse lay up dalla linea di fondo. Liberi per Evans sull’altro versante. 74-70 DOMINA EVANS! 27 PER LUI, A SEGNO ANCORA COL GANCIO DESTRO! Timeout Pozzecco. 74-68 ALTRA TRIPLA DI MWEMA!! QUARTA PER LUI CHE NE AVEVA MESSE 4 NELLE PRIME 9 PARTITE! PAZZESCO! 71-68 Virata e schiacciata di McLean. 71-66 van der Vuurst de Vries penetrta e alza il lob per Buysschaert che al volo mette il +5. 7′ al termine dell’incontro che prosegue sul filo dell’equilibrio. Quarto fallo di McIntosh che sfonda su Evans. 69-66 EVANS!!! ALTRO LONG-TWO PER LUI! 69-64 MWEMA ANCORA DALL’ANGOLO SU GRANDE GIOCATA DI VAN DER VUURST DE VRIES! 66-64 McLean punisce in parte con un 1/2. Ostenda esaurisce il bonus dopo un minuto e mezzo dall’inizio del quarto. Ottima ... Leggi la notizia su oasport

