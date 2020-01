LIVE Ostenda-Dinamo Sassari 64-61, Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi sotto di 3 lunghezze (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 66-63 2/2 e sono 23 per l’ala sarda. 66-61 Buysschaert buca la difesa sarda in penetrazione. Quinto fallo di Sylla che abbandona il terreno di gioco. Liberi per Evans, vero e proprio rebus per la difesa belga. Gomitata involontaria a rimbalzo di Sylla, quarto fallo per lui. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 64-61 1/2 di Buysse e il quarto si chiude sul rimbalzo di McLean. Altra ingenuità commessa da Sassari, con Gentile che commette fallo allo scadere del tempo sull’ennesimo lancio a tutto campo di Ostenda. 5° per il nativo di Maddaloni che lascia la partita. Arbitri al monitor per decidere quanti decimi lasciare all’attacco sardo. 63-61 Pierre usa bene il perno e realizza a 3″. 63-59 van der Vuurst de Vries attacca Bilan sulla linea di fondo, si protegge col ferro e appoggia dal lato opposto. Ultimo minuto del ... Leggi la notizia su oasport

