LIVE Ostenda-Dinamo Sassari 46-42, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i sardi accorciano sul finire del periodo (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 20:53 Sassari insegue dopo 20′ in Belgio contro un avversario ostico che ha trovato in McIntosh un inaspettato protagonista; 18 i punti del canadese, ben oltre la media stagionale in campo europeo. La squadra di Pozzecco sta pagando a rimbalzo (25-20), avendo concesso 9 carambole offensive ai belgi. Evans con 12 punti è l’unico in doppia cifra tra le fila biancoblù. Tra un quarto d’ora circa avrà inizio la ripresa. Non va a buon fine l’ultimo tentativo di Ostenda e si chiude così la prima metà di gioco. 46-42 Bilan sfida Desiron in 1vs1 e da centro area segna col semigancio. 46-40 Angola alza un lob per Sylla che prende l’ascensore e schiaccia a due mani nonostante il passaggio non perfetto. 44-40 Vitali in lunetta fa 1/2. 44-39 Bilan lancia Spissu in campo aperto DIRETTAmente da rimbalzo, Angola stoppa il play ... Leggi la notizia su oasport

