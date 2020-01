LIVE Ostenda-Dinamo Sassari 38-30, Champions League basket 2020 in DIRETTA: tentano l’allungo i padroni di casa (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 46-42 Bilan sfida Desiron in 1vs1 e da centro area segna col semigancio. 46-40 Angola alza un lob per Sylla che prende l’ascensore e schiaccia a due mani nonostante il passaggio non perfetto. 44-40 Vitali in lunetta fa 1/2. 44-39 Bilan lancia Spissu in campo aperto DIRETTAmente da rimbalzo, Angola stoppa il play sardo ma il canestro è giustamente convalidato per interferenza. 2′ al termine del quarto. 44-37 Splendido uso del piede perno di Desiron che punisce Bilan col suo stesso movimento e appoggia al vetro. 42-37 Spissu segna il libero del tecnico e Bilan fa poi 1/2. Bilan parte col palleggio incrociato e subisce fallo da Thompson che in seguito viene punito col fallo tecnico. 4° fallo per lui, ottima notizia per Sassari. 42-35 Djordjevic vola in contropiede dopo il rimbalzo difensivo e sigla il +7. 3′ e 40″ al termine ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Ostenda-Dinamo Sassari, Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi in Belgio per il blitz - zazoomblog : LIVE Ostenda-Dinamo Sassari Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi in Belgio per il blitz - #Ostenda-Dinam… - zazoomnews : LIVE Ostenda-Dinamo Sassari Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi in Belgio per il blitz - #Ostenda-Dinam… -