LIVE Ostenda-Dinamo Sassari 25-22, Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi costretti a rincorrere (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA INIZIA IL SECONDO QUARTO! Termina il primo quarto. 25-22 1/2 per il mattatore della fine del quarto (8 punti). Sorokas commette un altro errore commettendo interferenza sul secondo libero, che viene così convalidato. Sorokas spende un fallo ingenuo a meno di 1″ dal temine del quarto sul lancio baseball da fondo campo. Liberi per McIntosh. 23-22 Persa di Sassari e McIntosh vola in campo aperto per il nuovo vantaggio. 9-2 il parziale belga. 21-22 Spissu prende il rimbalzo offensivo su errore di Jerrels e punisce col jumper. 21-20 Altra tripla per Ostenda!! Terza della serata per la peggiore squadra per % da 3. A bersaglio Buysse. 18-20 Punisce lo stesso McIntosh con la tripla dopo rimbalzo offensivo sul suo libero sbagliato. 15-20 McIntosh subisce fallo da Gentile sotto canestro sfruttando la taglia fisica. 1/2 in lunetta per l’ex ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Ostenda-Dinamo Sassari, Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi in Belgio per il blitz - zazoomblog : LIVE Ostenda-Dinamo Sassari Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi in Belgio per il blitz - #Ostenda-Dinam… - zazoomnews : LIVE Ostenda-Dinamo Sassari Champions League basket 2020 in DIRETTA: sardi in Belgio per il blitz - #Ostenda-Dinam… -