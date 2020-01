LIVE Italia-Usa 2-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini/Bolelli-Krajicek/Ram 6-4, bene gli azzurri nella prima frazione! (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sul nastro la risposta di rovescio di Ram, Bolelli tiene il servizio e l’Italia si aggiudica il primo set 6-4. 40-30 Grandissimo pallonetto di Bolelli che sorprende i due americani e set-point per gli azzurri. 30-30 Brutto errore di Fognini a rete e game che si decide sui particolari. 30-15 Ottima seconda di Bolelli, Krajicek spedisce fuori la risposta di dritto, contro una palla che rimbalzava molto. 15-15 Bolelli prende il nastro con il dritto e palla che finisce fuori. 15-0 Fa buona guardia a rete Fogniini e Krajicek sbaglia il passante di dritto. Fortunato Krajicek trova il campo con la seconda e gli Usa si salvano. Avanti 5-4, però, gli azzurri possono chiudere il primo set in proprio favore. Bolelli in battuta. 40-40 GRANDISSIMO Fognini! Due risposte di rovescio una più bella dell’altra e per Ram non c’è nulla da ... Leggi la notizia su oasport

