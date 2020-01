LIVE Italia-Usa 2-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini supera Isner e regala il successo agli azzurri! (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ FUORI IL DRITTO DI Isner! Fabio Fognini, per la prima volta in carriera, batte John Isner per 6-4 7-6 (5) e regala il secondo punto in questo match valido per il Gruppo D dell’ATP Cup. Grande prova di carattere del ligure, che ha saputo contenere il tennista americano. 6-5 Dritto in rete di Fognini! Troppo remissivo e mini-break vanificato dall’azzurro, ancora con un match-point ma sul servizio di Isner. 6-4 Dritto anomalo perfetto e volèe in avanzamento perfetta! Due match-point per Fognini. 5-4 GRANDISSIMO PASSANTE DI Fognini! Ancora mini-break e due servizi per chiudere il match. 4-4 Gran prima al centro di Isner e pareggio dell’americano. 4-3 NOO! Doppio fallo che non ci voleva di Fognini. Ora, Isner avrà due servizi per ribaltare il punteggio. 4-2 Ottimo attacco di dritto lungolinea di Fognini e dritto ... Leggi la notizia su oasport

