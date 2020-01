LIVE Italia-Usa 2-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini supera Isner e regala il successo agli azzurri! A breve il doppio (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40: Una sfida dunque non con motivazioni particolari, in termini di qualificazione, ma utile per i due azzurri Bolelli e Fognini per prendere ancor più fiducia dei propri mezzi e chiudere il confronto contro gli States nel migliore dei modi, dopo le vittorie di Travaglia e di Fognini. 14.35: Azzurri però già tagliati fuori dalla qualificazione ai quarti come detto. All’’Italia, infatti, non basterà nemmeno battere gli Stati Uniti per 3-0 vincendo tutti i match in due set poiché arrivando alle spalle della Russia non sarebbe comunque una delle due migliori seconde dei sei gironi ammesse al turno successivo insieme alle vincitrici di ciascun raggruppamento. 14.31: La sfida di doppio tra Fognini e Bolelli e Krajicek/Ram inizierà alle 15.00 circa. 14.28: Un Fognini che, quindi, sfata il tabù Isner contro cui non aveva mai vinto. In ... Leggi la notizia su oasport

