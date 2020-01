LIVE Dakar 2020, Terza tappa in DIRETTA: Fernando Alonso chiude 5° e risale. “Buona giornata, niente contrattempi”. Colpo doppio per Sainz (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE DICHIARAZIONI DI Fernando Alonso LA CRONACA DELLE AUTO LA CLASSIFICA DELLE AUTO LA CRONACA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE MOTO LA CRONACA DELLE ALTRE CATEGORIE LA CLASSIFICA DELLE ALTRE CATEGORIE 15.48 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE della Terza tappa della Dakar. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 15.35 Ecco l’arrivo in quota SSV, con lo spagnolo Gerard Farres (Can-Am) davanti al russo Kariakin (Can-Am) per 18″ e all’americano Currie (+1’37”). <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f3c1.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

