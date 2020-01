LIVE Dakar 2020, Terza tappa in DIRETTA: Alonso cerca la rimonta e punta al successo parziale (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica delle auto – La cronaca della 2a tappa delle auto – La classifica delle moto – La cronaca della 2a tappa delle moto Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Terza tappa della Dakar 2020. La carovana della corsa più dura del mondo si rimbocca le maniche per la Neom-Neom di 427 chilometri di prova speciale e solamente 77 di trasferimento. Il percorso, come si evince dal fatto che la sede di partenza sarà anche quello di arrivo, sarà circolare, Si partirà dalla costa che si affaccia sul Mar Rosso, per addentrarsi nella zona del Jabal adh Shifa. Il profilo sarà tutto oltre i 1000 metri di altitudine con il 59% del percorso che presenterà la sabbia, con le sue insidie. Vedremo come si comporterà Fernando Alonso tra le auto. L’asturiano, dopo una prima tappa tutto sommato soddisfacente, ha vissuto una ... Leggi la notizia su oasport

doctorhoover : RT @OA_Sport: LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso! Tra le moto in testa lo statunitense Brabec - zazoomnews : LIVE Dakar 2020 tappa 6 gennaio in DIRETTA: incidente per Fernando Alonso. “Ho fatto il meccanico ero senza freni”… - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2020 tappa 6 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso paga oltre due ore e mezza al traguardo sfortunatissimo - #Dak… -