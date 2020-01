LIVE Brescia-Patrasso, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: inizia la seconda fase (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Germani Leonessa Brescia-Promitheas Patrasso, match valido per la prima giornata del girone F delle Top 16 di EuroCup. Al PalaLeonessa la squadra di coach Vincenzo Esposito riprende il proprio cammino europeo ospitando i greci di coach Makis Giatras. inizia la seconda fase dell’EuroCup per una Brescia in un momento di forma strepitoso della stagione, i biancoblù sono infatti reduci da 7 vittorie consecutive in campionato. Per ottenere il pass qualificazione per i quarti di finale della competizione Luca Vitali e compagni dovranno concludere il gruppo almeno al secondo posto e in questa seconda fase oltre alla compagine ellenica i lombardi affronteranno anche l’Oldenburg (GER) e la Reyer Venezia che la Leonessa ha appena sconfitto in campionato (70-64) ... Leggi la notizia su forzazzurri

