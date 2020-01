LIVE Brescia-Patrasso 63-57, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: la Leonessa vince la prima gara delle Top 16, Abass MVP di serata! (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.22 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, una buona serata a tutti i lettori di OA Sport. 22.21 I numeri finali dal campo, Brescia: 15/39 da 2, 9/24 da 3 e 6/9 ai liberi. Patrasso: 11/26 da 2, 8/31 da 3 e 11/20 i liberi. Preziosi per la Leonessa anche i 12 punti di Tyler Cain, da parte greca il top-scorer è Vangelis Mantzaris con 12 punti. 22.18 La Germani di coach vincenzo Esposito vince la prima sfida delle Top 16 di EuroCup. Per i lombardi decisivo il parziale di 23-16 dell’ultimo quarto e un Awudu Abass da 6/8 da 2, 2/5 da 3 e 1/1 dalla lunetta. 13 punti per il prodotto delle giovanili di Cantù nell’ultimo quarto. 63-57 FINITAAAAAAAAAAA, la Leonessa Brescia di coach Esposito vince la prima partita della seconda fase dell’EuroCup. 63-57 Correzione volante di Fieler. 63-55 Fieler mette un libero dopo il fallo subito da ... Leggi la notizia su oasport

