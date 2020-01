LIVE Brescia-Patrasso 47-49, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: si rimane punto a punto, decisivi gli ultimi cinque minuti (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-49 50% Cain a cronometro fermo. Due liberi per Tyler Cain che subisce fallo da Mavrokefalidis in penetrazione. Terzo fallo per Patrasso. 46-49 TRIPLA CENTRALE DI TOMMASO LAQUINTANA! 43-49 2/2 Mantzaris. 14 i punti del nuovo arrivato fino a qui. Abass regala due liberi a Mantzaris. Quinto fallo di squadra per la Leonessa, solo un’infrazione commessa da Patrasso. 43-47 Tripla di Mantzaris che regala il +4 a Patrasso. 7’21” ancora da giocare. 43-44 1/2 Fieler. Brescia esaurisce il bonus, fallo di Sacchetti, liberi per Fieler. 43-43 BRIAN SACCHETTI SI SBLOCCA DALL’ARCO, tripla della parità. 40-43 Fieler brucia Brian Sacchetti. Il primo possesso dell’ultimo quarto è per i greci. INIZIA IL QUARTO PERIODO! Finisce il terzo quarto sul parziale di 14-23 in favore di Promitheas che recupera sulla Leonessa e partirà ... Leggi la notizia su oasport

