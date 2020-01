LIVE Brescia-Patrasso 26-18, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: gran secondo quarto della Germani che con un parziale di 16-3 è avanti all’intervallo (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-19 50% per Chase Fieler a cronometro fermo. Fallo di Andrea Zerini, il terzo personale per il centro biancoblù. 28-18 Lansdowne trova subito Cain che si appoggia al tabellone, +10 Germani. INIZIA IL TERZO quarto! 21.25 Il magic-moment del primo tempo: Octavius Ellis swats away the shot with a BIG hand <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f44b.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

